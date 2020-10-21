Источник: Роспотребнадзор принял решение, что матч «Спартак» — «Ростов» пройдет без зрителей
18:26
Матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдет при пустых трибунах. Как утверждает Telegram-канал «Мутко против», красно-белые отправили запрос с намерением пустить на «Открытие Арену» 15 тысяч болельщиков. Однако Роспотребнадзор принял решение о проведении игры без зрителей из-за нарушений в игре с «Зенитом».
Напомним, что Тушинский районный суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Игра прошла 3 октября.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» и другие матчи