Матч 12-го тура Тинькофф-РПЛ «Спартак» — «Ростов» пройдет при пустых трибунах. Как утверждает Telegram-канал «Мутко против», красно-белые отправили запрос с намерением пустить на «Открытие Арену» 15 тысяч болельщиков. Однако Роспотребнадзор принял решение о проведении игры без зрителей из-за нарушений в игре с «Зенитом».

Напомним, что Тушинский районный суд Москвы оштрафовал «Спартак» на 300 тысяч рублей за нарушение мер борьбы с распространением коронавирусной инфекции на стадионе «Открытие Арена» во время матча 10-го тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1). Игра прошла 3 октября.