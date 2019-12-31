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Источник: «Рома» ведет переговоры с полузащитником «Краснодара» Вандерсоном

00:28
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Полузащитник «Краснодара» Вандерсон входит в сферу интересов «Ромы». О возможном трансфере 25-летнего бразильца сообщил агент Филиппо Гасбарри, утверждает Voce Gialorossa со ссылкой на TeleRadioStereo.

— У нас была встреча с директором «Ромы» Петраки, — сказал агент. — Клуб ищет защитника и игрока на правый край. Относительно второй роли мы говорили по поводу Вандерсона — бразильского атакующего футболиста, который выступает за «Краснодар».

У него есть паспорт Евросоюза, Бельгии. Это вполне решаемый трансфер для «Ромы». Аренда с обязательством выкупа. Вандерсон может перебраться в Италию. Но сейчас есть еще претендент из английской премьер-лиги.

В нынешнем сезоне Вандерсон провел 12 матче в чемпионате России, в который забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Он выступает за российский клуб с 2017 года.

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