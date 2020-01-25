Источник: «Ред Булл» не намерен покупать «Спартак»

Известная австрийская компания «Ред Булл» не намерена покупать «Спартак». По информации газеты Salzburger Nachrichten, это всего лишь слухи, распространяемые СМИ.

— Слухи о заезде «Ред Булла» в Москву взяты из воздуха. Компания не намерена входить в российский футбол, — приводит слова своего источника Salzburger Nachrichten.

«Ред Булл» является владельцем двух команд «Формулы-1» — одноименной, а также «Торо Россо». Кроме того, у производителя энергетических напитков множество команд в экстремальных видах спорта, а также одноименные команды в футболе (в Лейпциге и Зальцбурге) и хоккее.

Напомним, что владелец «Спартака» Леонид Федун к 2023 году хочет передать клуб в собственность болельщикам.