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Источник: «Реал» заинтересован в защитнике «Зенита» Алипе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нуралы Алип.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Защитник «Зенита» Нуралы Алип попал в сферу интересов «Реала», утверждает Tengri Sport.

По информации источника, в приобретении 24-летнего казаха заинтересован главный скаут «Реала» Джуни Калафат. Представители мадридцев обратили внимание на Алипа, когда просматривали игру Роберта Ренана.

Алип выступает за «Зенит» с февраля прошлого года. С того момента он провел за сине-бело-голубых 48 матчей, в которых не отличился результативными действиями.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 3 миллиона евро. Его контракт с российским клубом рассчитан до 2025 года.

Источник: Tengri Sport
Футбол
ФК Зенит
ФК Реал
Нуралы Алип
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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