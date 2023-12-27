Агент Чистякова: «Интерес к Диме есть, но захочет ли «Зенит» его отпустить»

Агент Андрей Талаев, представляющий интересы защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, поделился мнением о возможном уходе футболиста из питерской команды.

«Интерес к Диме есть, а дальше будем смотреть. Посмотрим, как будет. Будем исходить от того, как «Зенит» на все будет смотреть, захочет ли клуб отпускать Чистякова. В любом случае Диме играть нужно. Как минимум стоит рассмотреть варианты. После понять позицию. Если «Зенит» будет против ухода, значит Дима будет доказывать свою состоятельность», — приводит слова агента «Спорт День за Днем».

Ранее Талаев ответил на вопрос, возможен ли переход Чистякова в «Сочи».

В этом сезоне 29-летний защитник провел 8 матчей за сине-бело-голубых во всех турнирах и не отметился результативными действиями.