ЦСКА представил новогодний ролик: «Для добрых дел всегда есть время»

ЦСКА на своем YouTube-канале опубликовал новогодний видеоролик.

Пресс-служба клуба написала под видео: «Для добрых дел всегда есть время».

Также в комментарии к ролику говорится, что ЦСКА это команда не только на футбольном поле, но и за его пределами.

В записи видео поучаствовали Антон Заболотный, Мойзес, Милан Гайич, Владислав Тороп и Кирилл Набабкин, а также главный тренер ЦСКА Владимир Федотов.