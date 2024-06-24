Илич: «Мне нужны квалифицированные футболисты. В следующем сезоне хочу видеть конкурентоспособную команду»
Главный тренер «Пари НН» Саша Илич в интервью «СЭ» ответил на вопрос об усилении команды.
— Команда проведет сборы в Сербии. Руководство с вами советовалось при выборе места?
— Сейчас невозможно всем поехать в Австрию, Германию или Словению. Выбора особо и не было. Сербия хорошо подходит для проведения сборов. Кроме того, всем известно, какие отношения у сербов и русских. Златибор — хорошее место: прекрасные поля, а также много хороших команд, которые проводят там сборы.
— Вы уже понимаете, кто точно поедет на сборы?
— Пока нет, нам еще нужно усилиться качественными футболистами. Мы еще никого не подписали (Интервью состоялось до перехода Магкеева и Медведева в «Пари НН». — Прим. «СЭ»), но, надеюсь, это произойдет в ближайшее время. Я хочу иметь полную команду, которая поедет на сборы.
— Вы говорили, что команде нужно усиление и увеличение бюджета. Генеральный директор сообщил, что это произойдет.
— Я бы не хотел говорить о бюджете. Это не моя работа. Могу лишь сказать, что мне нужны квалифицированные футболисты, потому что я хочу в следующем году видеть конкурентоспособную команду.
20 июня «Пари НН» объявил о назначении Александра Удальцова на пост спортивного директора клуба.
В завершившемся сезоне чемпионата России «Пари НН» финишировал 13-м. В стыковых матчах команда обыграла тульский «Арсенал» (1:2, 2:0) и сохранила прописку в РПЛ.
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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3
|Динамо
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4
|Локомотив
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5
|Спартак
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6
|ЦСКА
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7
|Ростов
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|0-0
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8
|Рубин
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|0
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9
|Кр. Советов
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|0-0
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10
|Ахмат
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|0-0
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11
|Факел
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|0-0
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12
|Оренбург
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|0-0
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13
|Пари НН
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|0
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|0-0
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14
|Химки
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|0
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|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
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|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
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|0-0
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|19.07
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|19.07
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|19.07
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Динамо – Факел
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Локомотив – Акрон
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|19.07
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Пари НН – Рубин
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Оренбург – Спартак
|- : -
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Химки – Динамо Мх
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