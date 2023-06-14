Источник: полузащитник Михаил Костюков покинет «Рубин»

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков покинет казанскую команду, сообщает Metaratings.ru.

Футболист выступал за «Рубин» с февраля 2021 года. В прошедшем сезоне 31-летний полузащитник провел 15 матчей в составе казанской команды во всех турнирах, забил 1 гол и отметился 2 результативными передачами.

Ранее Костюков играл за «Тамбов», «Енисей», «Амкар», «Волгу» (НН) и «Химик» (Дзержинск).

По итогам сезона-2022/23 «Рубин» стал победителем первой лиги и вышел в РПЛ. В апреле 2023 года клуб возглавил 58-летний специалист Рашид Рахимов.