Газизов: «Бюджет махачкалинского «Динамо» чуть выше миллиарда рублей»
Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, сколько составляет бюджет клуба после выхода в РПЛ.
«У нас нормально все по бюджету. Он небольшой, но достойный для РПЛ. Чуть выше миллиарда рублей», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».
Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 впервые в клубной истории вышло в РПЛ. В первом туре команды сыграет на выезде с «Химками» 21 июля.
Источник: РБ Спорт
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4
|Локомотив
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|0
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|0-0
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5
|Спартак
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|0-0
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11
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13
|Пари НН
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14
|Химки
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15
|Динамо Мх
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|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
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