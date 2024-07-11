Газизов: «Бюджет махачкалинского «Динамо» чуть выше миллиарда рублей»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал, сколько составляет бюджет клуба после выхода в РПЛ.

«У нас нормально все по бюджету. Он небольшой, но достойный для РПЛ. Чуть выше миллиарда рублей», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

Махачкалинское «Динамо» в сезоне-2023/24 впервые в клубной истории вышло в РПЛ. В первом туре команды сыграет на выезде с «Химками» 21 июля.