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Источник: матч «Арсенал» — «Спартак» пройдет со зрителями

21:54
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Матч 23-го тура Тинькофф чемпионата России «Арсенал» — «Спартак» пройдет со зрителями. Об этом сообщает информационный канал болельщиков тульской команды в Telegram.

Сообщается, что на игру пустят только обладателей сезонных абонементов. Проход будет осуществляться по паспортам. Билеты на эту игру реали

Напомним, что вместимость домашнего стадиона «Арсенала» составляет 19 241, при этом допустимое количество зрителей — 1 924. По данным «СЭ» и SportConnect, количество абонементов туляков — 3 000.

Процент проданных абонементов от вместимости стадиона составляет 15,59. При этом на оставшиеся матчи сезона в РПЛ будут допускаться зрители в количестве не более 10 процентов от вместимости арены. Гостевых болельщиков на матчах не будет.

Дополнительная информация:

https://t.me/fcarsenaltula/4198

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