Источник: Марио Фернандес не захотел приостанавливать контракт с ЦСКА

Защитник Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с ЦСКА по разрешению ФИФА, утверждает Globo Esporte.

В «Сантосе» надеялись, что бразилец пойдет на такой шаг, чтобы клуб смог бесплатно подписать с ним контракт, однако Фернандес отказался от такого варианта. В связи с этим переговоры Марио с «Сантосом» закончились неудачно.

Напомним, что соглашение Фернандеса с ЦСКА, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Он попросил московский клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

Ранее сообщалось, что «Сантос» надеялся подписать Фернандеса, но ЦСКА выступил против трансфера.