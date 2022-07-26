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Источник: Марио Фернандес не захотел приостанавливать контракт с ЦСКА

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник Марио Фернандес отказался приостанавливать контракт с ЦСКА по разрешению ФИФА, утверждает Globo Esporte.

В «Сантосе» надеялись, что бразилец пойдет на такой шаг, чтобы клуб смог бесплатно подписать с ним контракт, однако Фернандес отказался от такого варианта. В связи с этим переговоры Марио с «Сантосом» закончились неудачно.

Напомним, что соглашение Фернандеса с ЦСКА, которое рассчитано до 30 июня 2024 года, приостановлено с мая. Он попросил московский клуб дать ему возможность вернуться в Бразилию по личным причинам.

Ранее сообщалось, что «Сантос» надеялся подписать Фернандеса, но ЦСКА выступил против трансфера.

Марио Фернандес
ФК Сантос
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