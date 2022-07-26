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Агент рассказал, что хавбек «Партизана» Зделар отклонил предложения из топ-5 европейских лиг. Им интересовался ЦСКА

Агент рассказал об интересе ЦСКА к полузащитнику «Партизана» Зделару
Руслан Минаев
Читать «СЭ» в

Футбольный агент Боян Остожич высказался о возможном переходе полузащитника «Партизана» Саши Зделара в ЦСКА.

По информации «СЭ», ЦСКА предлагает 27-летнему сербу контракт на три года.

«Зделар — умный полузащитник. Его уровень позволяет ему здорово обороняться, но в то же время вести созидательную игру. Он очень умен по-футбольному. Конечно, его уровень соответствует основному составу ЦСКА. Уверен, ему не потребуется адаптация. Он сразу начнет играть в старте.

Я знаю, что у него есть предложения из пяти топовых европейских лиг. И он думал о таком варианте. Но, видимо, предложение ЦСКА оказалось самым убедительным. Россия может стать для него трамплином. И через 2-3 года он сможет уехать в большой чемпионат», — цитирует Остожича «РБ Спорт».

В прошедшем сезоне полузащитник принял участие в 50 матчах за «Партизан» во всех турнирах и отдал восемь результативных передач.

Его контракт с белградским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/serbskij-agent-u-zdelara-by-li-predlozheniya-iz-topovy-h-evropejskih-lig/
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