Футбольный агент Лельчук отстранена на полгода за высказывания в адрес Самедова

Комитет по этике РФС оштрафовал агента Полину Лельчук на 50 тысяч рублей, информирует пресс-служба союза. Кроме того, она отстранена на полгода от любой связанной с футболом деятельности.

«В связи с допущенными аккредитованным РФС посредником Полиной Лельчук нарушений ст. ст. 8, 10, 15 регламента РФС по этике, в соответствии со ст. ст. 3, 4 регламента РФС по этике применить санкции в виде штрафа в размере 50 000 рублей и запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на 6 месяцев», — говорится в сообщении организации.

В апреле Лельчук обвинила в харассменте бывшего футболиста Александра Самедова, который работал селекционером «Локомотива».

«Удивительное интервью». Самедов ответил на обвинения в харассменте