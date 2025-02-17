Агент Барриоса: «Цель Вильмара — помочь «Зениту» выиграть седьмой подряд чемпионат»

Агент Луис Фелипе Поссо, представляющий интересы полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, ответил на вопрос о целях своего клиента на остаток сезона-2024/25.

— Вильмар готов к возобновлению чемпионата. Как обычно, он очень профессионален и всегда хорошо готовится в ходе предсезонки. Его цель — помочь «Зениту» выиграть седьмой подряд чемпионат, не меньше, — приводит слова агента «ВсеПроСпорт».

В нынешнем сезоне 31-летний в активе 31-летнего колумбийца 23 матча за сине-бело-голубых во всех турнирах.