Источник: лондонский «Арсенал» хочет купить Барриоса у «Зенита» за 30 миллионов евро

Лондонский «Арсенал» проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Вильмару Барриосу, утверждает jeunesfooteux.com. Лондонский клуб готов отдать за 26-летнего колумбийца 30 миллионов евро.

Ранее Барриосом интересовался «Ньюкасл», но его предложение в 17 миллионов «Зенит» не устроило.

Барриос перешел в «Зенит» из «Бока Хуниорс» в феврале 2019 года за 15 миллионов евро. В сезоне-2019/20 он провел 36 матчей и забил 1 гол во всех турнирах.