Источник: «Локомотив» хочет прописать 20 миллионов евро в качестве отступных за Антона Миранчука

Как и сообщал «СЭ», «Локомотив» сделал предложение по новому контракту полузащитнику Антону Миранчуку. По информации «РБ-Спорт», в соглашении будет прописана сумма отступных в 20 миллионов евро.

Предложение на рассмотрении у футболиста и его агента. Пункт, по которому предстоит договариваться, — сумма отступных, за которую Миранчук может покинуть клуб. Уже в январе, за полгода до истечения действующего контракта, 25-летний футболист может вести переговоры с другими клубами и подписать контракт.

Миранчук в текущем сезоне провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил 2 гола, в том числе один — в Лиге чемпионов.