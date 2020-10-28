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Источник: «Локомотив» хочет прописать 20 миллионов евро в качестве отступных за Антона Миранчука

20:43
Марко Николич и Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марко Николич и Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Как и сообщал «СЭ», «Локомотив» сделал предложение по новому контракту полузащитнику Антону Миранчуку. По информации «РБ-Спорт», в соглашении будет прописана сумма отступных в 20 миллионов евро.

Предложение на рассмотрении у футболиста и его агента. Пункт, по которому предстоит договариваться, — сумма отступных, за которую Миранчук может покинуть клуб. Уже в январе, за полгода до истечения действующего контракта, 25-летний футболист может вести переговоры с другими клубами и подписать контракт.

Миранчук в текущем сезоне провел 14 матчей за «Локомотив», в которых забил 2 гола, в том числе один — в Лиге чемпионов.

Дополнительная информация:

https://bookmaker-ratings.ru/news/lokomotiv-sdelal-predlozhenie-miranchuku-optsiya-vy-kupa-okolo-20-mln-evro/

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