Антон Миранчук в скором времени продлит контракт с «Локомотивом»
По данным «СЭ», «Локомотив» в скором времени объявит о продлении соглашения с Антоном Миранчуком. Стороны договорились по всем ключевым параметрам, осталось уладить детали.
Напомним, что нынешний договор с полузащитником, которому завтра исполнится 25 лет, истекает летом следующего года.
В интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна главный тренер «Локомотива» Марко Николич выразил недовольство, что переговоры идут медленно, назвав это проблемой.
Антон Миранчук выступает за железнодорожников с 2011 года. Вместе с командой становился чемпионом России (2017/18), дважды выигрывал Кубок страны (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубок (2019).
В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за «Локо», забил один гол и сделал пять результативных передач. (Константин Алексеев)
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
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