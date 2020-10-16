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Антон Миранчук в скором времени продлит контракт с «Локомотивом»

17:50
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Антон Миранчук. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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По данным «СЭ», «Локомотив» в скором времени объявит о продлении соглашения с Антоном Миранчуком. Стороны договорились по всем ключевым параметрам, осталось уладить детали.

Напомним, что нынешний договор с полузащитником, которому завтра исполнится 25 лет, истекает летом следующего года.

В интервью YouTube-каналу Нобеля Арустамяна главный тренер «Локомотива» Марко Николич выразил недовольство, что переговоры идут медленно, назвав это проблемой.

Антон Миранчук выступает за железнодорожников с 2011 года. Вместе с командой становился чемпионом России (2017/18), дважды выигрывал Кубок страны (2016/17, 2018/19) и один раз Суперкубок (2019).

В текущем сезоне хавбек провел 10 матчей за «Локо», забил один гол и сделал пять результативных передач. (Константин Алексеев)

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