Источник: Лодыгин может стать игроком тульского «Арсенала»

На третий сбор тульского «Арсенала», который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин. Вероятный сценарий — контракт до конца сезона, утверждает Telegram-канал «Футбольный Биги»

29-летний игрок находится в статусе свободного агента. 10 января Лодыгин покинул «Газиантеп». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За турецкую команду Лодыгин провел пять матчей, пропустив десять голов.

Вратарь выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.