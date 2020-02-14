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Источник: Лодыгин может стать игроком тульского «Арсенала»

21:31
Юрий Лодыгин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Юрий Лодыгин. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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На третий сбор тульского «Арсенала», который начинается 17 февраля в Турции, должен приехать голкипер Юрий Лодыгин. Вероятный сценарий — контракт до конца сезона, утверждает Telegram-канал «Футбольный Биги»

29-летний игрок находится в статусе свободного агента. 10 января Лодыгин покинул «Газиантеп». Стороны расторгли контракт по обоюдному согласию. За турецкую команду Лодыгин провел пять матчей, пропустив десять голов.

Вратарь выступал за «Зенит» с 2013 по 2019 год. В составе петербургского клуба он стал чемпионом России и выиграл Кубок страны.

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