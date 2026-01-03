Источник: Ленини намерен покинуть «Краснодар» ради попадания на чемпионат мира-2026

Полузащитник «Краснодара» Кевин Ленини рассматривает вариант с уходом из российского клуба, сообщает Legalbet.

По информации источника, 28-летний футболист недоволен количеством игрового времени в команде. Он хочет получать больше минут, чтобы попасть в состав сборной Кабо-Верде на чемпионат мира-2026.

В сезоне-2025/26 Ленини принял участие в 16 матчах РПЛ, проведя на поле 475 минут. Полузащитник выступает за «быков» с 2022 года, его контракт с клубом рассчитан до июня 2027-го.

В январе 2024 года агент футболиста Пьер Фернандес сообщал о желании хавбека покинуть «Краснодар».