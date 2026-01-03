Агент Дркушича сообщил о переговорах по трансферу защитника «Зенита»

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту греческого клуба ПАОК.

«К Ване есть конкретный интерес, и переговоры идут между клубами. Но я не буду называть конкретный клуб. По всем остальным вопросам нам нужно подождать и посмотреть. Но трансферное окно только началось, и, конечно, еще рано говорить о чем-то более конкретном», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2029-го. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ.

ПАОК (35 очков) после 15 туров занимает третье место в чемпионате Греции.