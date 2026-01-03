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Агент Дркушича сообщил о переговорах по трансферу защитника «Зенита»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Агент Младен Ратковица, представляющий интересы защитника «Зенита» Вани Дркушича, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе к футболисту греческого клуба ПАОК.

«К Ване есть конкретный интерес, и переговоры идут между клубами. Но я не буду называть конкретный клуб. По всем остальным вопросам нам нужно подождать и посмотреть. Но трансферное окно только началось, и, конечно, еще рано говорить о чем-то более конкретном», — сказал Ратковица «СЭ».

Дркушич выступает за «Зенит» с 2024 года, его контракт рассчитан до лета 2029-го. В этом сезоне футболист провел 17 матчей в РПЛ.

ПАОК (35 очков) после 15 туров занимает третье место в чемпионате Греции.

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РПЛ
ФК Зенит
ФК ПАОК
Ваня Дркушич
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4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
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10
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12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
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