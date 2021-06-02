Источник: Кварацхелия может перейти в «Лидс»
14:49
Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Лидса», сообщает грузинский журналист Лаша Кокиашвили в Twitter.
«По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над трансфером Хвичи и ведет переговоры с «Лидсом», — написал журналист.
В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.
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