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Источник: Кварацхелия может перейти в «Лидс»

14:49
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
Хвича Кварацхелия. Фото ФК «Рубин».
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Полузащитник «Рубина» Хвича Кварацхелия попал в сферу интересов «Лидса», сообщает грузинский журналист Лаша Кокиашвили в Twitter.

«По моей информации, известный агент Кристиан Эмиле работает над трансфером Хвичи и ведет переговоры с «Лидсом», — написал журналист.

В прошедшем сезоне Кварацхелия провел 23 матча в чемпионате России и забил четыре гола. Также полузащитник стал лидером сезона по количеству успешных обводок — 159.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.

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Материалы сюжета: РПЛ: межсезонье — лето 2021 года в чемпионате России по футболу — главные события — новости и трансферы