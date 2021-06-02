«Уфа» продлила контракт с Никитиным
14:15
Защитник «Уфы» Алексей Никитин продлил контракт с клубом, сообщает пресс-служба.
Никитин перешел в «Уфу» в 2015 году из «Амкара». За все время в клубе он провел 109 встреч, в которых забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.
В сезоне-2020/21 29-летний защитник провел 23 матча в чемпионате России и не отметился результативными действиями.
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