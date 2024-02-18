Бонгонда вернулся в расположение «Спартака»

Вингер «Спартака» Тео Бонгонда вернулся в расположение клуба. Видео опубликовала пресс-служба красно-белых.

Бонгонда не сумел доиграть матч за сборную ДР Конго против ЮАР за третье место на Кубке Африки (0:0, 5:6 — пенальти). 28-летний конголезец получил травму в первом тайме и покинул поле на 33-й минуте.

Бонгонда провел 7 матчей на Кубке Африки, ни разу не отличившись результативыми действиями.

В этом сезоне вингер провел за «Спартак» 22 матча, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.