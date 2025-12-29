Источник: «Крылья Советов» ведут переговоры с ЦСКА об аренде Шуманского

«Крылья Советов» ведут переговоры с ЦСКА по трансферу нападающего Артема Шуманского, сообщает инсайдер Иван Карпов.

По информации источника, самарский клуб планирует бесплатно арендовать 21-летнего белоруса до конца сезона-2025/26 без права выкупа.

Шуманский выступает за армейцев с лета 2024 года. За это время на его счету 23 матча во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами. Его действующий контракт с красно-синими рассчитан до конца июня 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость форварда в 900 тысяч евро.