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Сегодня, 19:39

В «Крыльях Советах» назвали новость о возможной отставке Осинькина слухами

Константин Белов
Корреспондент
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Игорь Осинькин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Спортивный директор «Крыльев Советов» Сергей Корниленко в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию, что главного тренера команды Игоря Осинькина уволят после матча 11-го тура РПЛ против «Локомотива», который пройдет 6 октября.

Ранее журналист Иван Карпов сообщил, что Сергей Игнашевич сменит Осинькина на посту главного тренера самарской команды.

«Осинькина уберут из «Крыльев Советов» после матча с «Локомотивом»? В первый раз слышу эту информацию. Слухи не комментируем», — сказал Корниленко «СЭ».

Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с лета 2020 года. После 9-го тура команда занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 10 очков.

Сергей Игнашевич
ФК Крылья Советов (Самара)
Игорь Осинькин
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2
 Краснодар 9 6 3 0 16-5 21
3
 Локомотив 9 7 0 2 22-13 21
4
 Динамо 9 5 2 2 17-10 17
5
 Спартак 9 4 4 1 13-6 16
6
 ЦСКА 9 4 2 3 16-6 14
7
 Ростов 9 3 3 3 13-15 12
8
 Рубин 9 3 2 4 12-15 11
9
 Динамо Мх 9 2 4 3 4-7 10
10
 Кр. Советов 9 3 1 5 9-14 10
11
 Акрон 9 2 2 5 12-18 8
12
 Пари НН 9 2 1 6 7-18 7
13
 Оренбург 9 1 4 4 11-17 7
14
 Химки 9 1 4 4 9-16 7
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 Ахмат 9 0 6 3 7-15 6
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