Источник: «Краснодар» намерен приобрести полузащитника «Фенербахче» Зайца за 3 миллиона евро

Полузащитник «Фенербахче» Миха Зайц может перейти в «Краснодар», сообщает sabah.com.tr.

По сведениям источника, краснодарцы сделали предложение 25-летнему словенцу и готовы заплатить за игрока 3 млн евро.

В текущем сезоне Зайц провел 12 матчей, в которых забил 2 гола. Его контракт с «Фенербахче» рассчитан до 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Зайца в 3,2 млн евро.