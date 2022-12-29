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Роман Орещук: «Промес — лучший футболист 2022 года»

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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал лучшего игрока 2022 года.

— Лично я считаю Промеса лучшим футболистом 2022 года, — приводит «РБ Спорт» слова Орещука. — Он стабильно сыграл в концовке прошлого сезона и здорово показывает себя в этом сезоне. Квинси тянет «Спартак», он лидер. Хоть я и не сильно люблю красно-белых, но Промес на данный момент — самый сильный игрок в РПЛ.

— Его сравнивают по вкладу в успехи команды с Малкомом. Получается Квинси сильнее Малкома?

— Посмотрите на соотношение цена/качество. Малком — хороший футболист, один из самых сильных в чемпионате, но игра Промеса сильнее влияет на «Спартак», чем игра Малкома на «Зенит». Если бразилец не играет, петербуржцы все равно показывают хороший футбол, а если не будет Квинси, будет совсем другой «Спартак».

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее 30-летний голландец выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.

Источник: bookmaker-ratings.ru
Квинси Промес
Роман Орещук
РПЛ
1
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
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3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
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3.03 00:00
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

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 16 1 3
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Торпедо М

 6 1 2
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