Роман Орещук: «Промес — лучший футболист 2022 года»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук назвал лучшего игрока 2022 года.

— Лично я считаю Промеса лучшим футболистом 2022 года, — приводит «РБ Спорт» слова Орещука. — Он стабильно сыграл в концовке прошлого сезона и здорово показывает себя в этом сезоне. Квинси тянет «Спартак», он лидер. Хоть я и не сильно люблю красно-белых, но Промес на данный момент — самый сильный игрок в РПЛ.

— Его сравнивают по вкладу в успехи команды с Малкомом. Получается Квинси сильнее Малкома?

— Посмотрите на соотношение цена/качество. Малком — хороший футболист, один из самых сильных в чемпионате, но игра Промеса сильнее влияет на «Спартак», чем игра Малкома на «Зенит». Если бразилец не играет, петербуржцы все равно показывают хороший футбол, а если не будет Квинси, будет совсем другой «Спартак».

В нынешнем сезоне Промес провел 23 матча за «Спартак», забил 17 мячей и отдал шесть голевых передач.

Ранее 30-летний голландец выиграл престижное голосование «СЭ» на звание лучшего футболиста календарного 2022 года.