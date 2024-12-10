Источник: Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой
ЦСКА может отдать в аренду нападающего Секу Койта и продать полузащитника Кристияна Бистровича этой зимой, сообщает «РБ Спорт».
Однако, как отмечает источник, московский клуб готов расстаться с этими игроками только в случае снятия запрета на трансферы, наложенного ФИФА.
Ограничения на армейцев были наложены из-за невыплат по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена» летом 2020 года.
За 18 туров РПЛ команда Марко Николича набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.
Источник: РБ Спорт
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|6
|1
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|3
|3
|37-12
|39
|
3
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|18
|11
|4
|3
|36-14
|37
|
4
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|18
|10
|5
|3
|37-20
|35
|
5
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|18
|11
|2
|5
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|
6
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|9
|4
|5
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|7
|5
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|7
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|
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|6
|4
|8
|22-34
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|
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|5
|3
|10
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|
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|18
|3
|8
|7
|11-17
|17
|
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|18
|4
|4
|10
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|16
|
13
|Химки
|18
|3
|7
|8
|22-35
|16
|
14
|Факел
|18
|2
|8
|8
|11-25
|14
|
15
|Ахмат
|18
|2
|7
|9
|16-32
|13
|
16
|Оренбург
|18
|1
|5
|12
|16-33
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|28.02
|00:00
|
Зенит – ЦСКА
|- : -
|28.02
|00:00
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ростов – Динамо
|- : -
|28.02
|00:00
|
Краснодар – Кр. Советов
|- : -
|28.02
|00:00
|
Ахмат – Рубин
|- : -
|28.02
|00:00
|
Пари НН – Акрон
|- : -
|28.02
|00:00
|
Динамо Мх – Локомотив
|- : -
|28.02
|00:00
|
Химки – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|15
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|10
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|9
|П
|
|
Бителло
Динамо
|8
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|8
|
|
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|9
|1
|1
|
|
Данила Прохин
Оренбург
|14
|1
|5
|
|
Фернандо Костанца
Крылья Советов
|11
|1
|3
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