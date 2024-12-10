Источник: Койта и Бистрович могут покинуть ЦСКА зимой

ЦСКА может отдать в аренду нападающего Секу Койта и продать полузащитника Кристияна Бистровича этой зимой, сообщает «РБ Спорт».

Однако, как отмечает источник, московский клуб готов расстаться с этими игроками только в случае снятия запрета на трансферы, наложенного ФИФА.

Ограничения на армейцев были наложены из-за невыплат по трансферу Чидеры Эджуке из «Херенвена» летом 2020 года.

За 18 туров РПЛ команда Марко Николича набрала 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице.