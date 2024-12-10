Рианчо считает, что у Соболева может начаться депрессия из-за неудач

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

«На Соболева оказывалось большое психологическое давление с момента его перехода в «Зенит». Наверное, Александру нужно больше времени на адаптацию в новом клубе.

Могут ли у него возникнуть психологические проблемы из-за отсутствия голов? У Соболева может начаться депрессия из-за неудач. Но тут все зависит от игрока. Это индивидуально — каждый человек по-разному справляется с трудностями», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне -2024/25 РПЛ 27-летний нападающий не совершил результативных действий. В Кубке России футболист забил 2 мяча и отдал голевую передачу. По итогам первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая первую строчку «Краснодару».