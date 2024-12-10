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Сегодня, 16:56

Рианчо считает, что у Соболева может начаться депрессия из-за неудач

Камила Абдурахманова
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Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо рассказал о форварде «Зенита» Александре Соболеве.

«На Соболева оказывалось большое психологическое давление с момента его перехода в «Зенит». Наверное, Александру нужно больше времени на адаптацию в новом клубе.

Могут ли у него возникнуть психологические проблемы из-за отсутствия голов? У Соболева может начаться депрессия из-за неудач. Но тут все зависит от игрока. Это индивидуально — каждый человек по-разному справляется с трудностями», — сказал Рианчо «РБ Спорт».

В сезоне -2024/25 РПЛ 27-летний нападающий не совершил результативных действий. В Кубке России футболист забил 2 мяча и отдал голевую передачу. По итогам первой части сезона «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице, уступая первую строчку «Краснодару».

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
ФК Зенит
Рауль Рианчо
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 6 1 34-12 39
2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
 - : -
28.02 00:00
Ростов – Динамо
 - : -
28.02 00:00
Краснодар – Кр. Советов
 - : -
28.02 00:00
Ахмат – Рубин
 - : -
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Пари НН – Акрон
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Динамо Мх – Локомотив
 - : -
28.02 00:00
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Локомотив

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Мирлинд Даку

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П
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Зенит

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Муталип Алибеков

Динамо Мх

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