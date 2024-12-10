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Рыскин считает, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»

Камила Абдурахманова
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Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что защитник дончан Максим Осипенко мог бы играть в итальянском «Ювентусе».

«Новость о том, что «Брест» просматривал Сако? Видел, никак не отреагировал на нее. Мы тоже много кого просматриваем. Все клубы кого-то просматривают.

Слова Николая Писарева, что Осипенко мог бы играть в «Ювентусе»? Уважаемый специалист имеет право на свое мнение, как и любой другой болельщик. Но в нынешнее время, думаю, это маловероятно.

По своему уровню Осипенко, безусловно, мог бы там играть. Пример — новость о Бийоле, который может перейти в «Интер» за 30 миллионов, а ведь мы совсем недавно наблюдали его в нашем чемпионате. Многие напрасно недооценивают нашу лигу, хотя она является достаточно сильной и конкурентной», — сказал Рыскин «РБ Спорт».

В сезоне-2024/25 Осипенко участвовал в 23 официальных матчах, забил 6 голов и сделал 4 результативные передачи. По данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 5 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Осипенко
Алексей Рыскин
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1
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2
 Зенит 18 12 3 3 37-12 39
3
 Спартак 18 11 4 3 36-14 37
4
 Динамо 18 10 5 3 37-20 35
5
 Локомотив 18 11 2 5 33-26 35
6
 ЦСКА 18 9 4 5 28-14 31
7
 Ростов 18 7 5 6 29-28 26
8
 Рубин 18 7 5 6 25-26 26
9
 Акрон 18 6 4 8 22-34 22
10
 Кр. Советов 18 5 3 10 19-29 18
11
 Динамо Мх 18 3 8 7 11-17 17
12
 Пари НН 18 4 4 10 15-34 16
13
 Химки 18 3 7 8 22-35 16
14
 Факел 18 2 8 8 11-25 14
15
 Ахмат 18 2 7 9 16-32 13
16
 Оренбург 18 1 5 12 16-33 8
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Зенит – ЦСКА
 - : -
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Спартак – Оренбург
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Ростов – Динамо
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Ахмат – Рубин
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