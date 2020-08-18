Источник: Кокорин не полетел со «Спартаком» на игру с «Уфой»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин не полетел на матч 3-го тура Тинькофф-РПЛ против «Уфы», утверждает sport24. 29-летний форвард перешел в столичный клуб на правах свободного агента после истечения контракта с «Зенитом».

Кокорин не принял участие в двух первых играх сезона из-за травмы икроножной мышцы.

Матч «Уфа» — «Спартак» состоится в среду, 19 августа. Начало — 16.00 по московскому времени.