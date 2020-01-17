Источник: «Кельн» хочет взять Хеведеса в аренду с опцией выкупа, «Локомотив» настаивает на полноценном трансфере

«Кельн» и «Локомотив» продолжают вести переговоры о трансфере защитника Бенедикта Хеведеса. Немецкий клуб хочет взять в аренду 31-летнего игрока с опцией последующего выкупа, «Локомотив» намерен сразу продать защитника, сообщает Express.de.

Клуб из Кельна хотел бы, чтобы в договоре было прописана опция выкупа только в том случае, если команда не вылетит из бундеслиги. При этом сам игрок хотел бы вернуться в Германию.

Хеведес перешел в «Локомотив» летом 2018 года за 4 млн евро, подписав соглашение до лета 2022. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в РПЛ.