Источник: Геркус — основной кандидат на пост гендиректора «Акрона»

Илья Геркус является основным кандидатом на пост генерального директора «Акрона» после ухода Алексея Власова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Тольяттинская команда проводит дебютный сезон в РПЛ. После победы над «Ахматом» (3:2) в 28-м туре чемпионата России «Акрон» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон, избежав попадания в стыковые матчи.

Клуб из Тольятти с 35 очками располагается на девятой позиции в турнирной таблице чемпионата.

Геркус ранее занимал должность президента в таких клубах, как «Локомотив» и «Торпедо».