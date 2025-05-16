Газзаев — об уходе из ЦСКА в 2003-м: «Я не сам ушел, меня просто убрали из команды»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев заявил, что уход из московской команды в 2003 году не был его решением.

В 2004-м российский специалист вернулся в столичный клуб и проработал там до 2008 года. Под его руководством армейцы стали трехкратными чемпионами России, четырехкратными обладателями Кубка России, двукратными победителями Суперкубка страны и выиграли Кубок УЕФА.

«Я ведь не сам ушел, меня просто убрали из команды под тем предлогом, что руководство клуба хочет попробовать поработать с иностранным специалистом. Причем произошло это после того, как ЦСКА стал чемпионом страны. Меня, помню, вызвали к руководству, стали что-то объяснять, но я даже не дослушал. Спросил: «Ко мне есть претензии? Нет? Всего хорошего!» — цитирует Газзаева RT.

Последним клубом Газзаева была «Алания», которую он покинул в 2013-м. Также он тренировал московское и киевское «Динамо» и сборную России.