Геркус опроверг информацию о работе в «Акроне»

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус отреагировал на информацию о том, что может стать генеральным директором «Акрона».

«Во избежание недоразумений. В Акроне работает прекрасный специалист Константин Клюшев. Он прекрасный профессионал и мой хороший товарищ. Желаю ему больших успехов в этой сложной работе и ни в коем случае не претендую на это место», — написал Геркус в своем Telegram-канале.

Тольяттинская команда проводит дебютный сезон в РПЛ. После победы над «Ахматом» (3:2) в 28-м туре чемпионата России «Акрон» обеспечил себе место в РПЛ на следующий сезон, избежав попадания в стыковые матчи.