«Ростов» — «Ахмат»: дата и время начала матча РПЛ

«Ростов» на своем поле примет «Ахмат» в 7-м туре чемпионата России в субботу, 30 августа. Матч пройдет на стадионе «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Ростов» — «Ахмат» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию матча покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 7-й тур.

30 августа 2025, 20:45. Ростов Арена (Ростов-на-Дону)

По итогам 6 туров РПЛ ростовчане набрали четыре очка и занимают 14-е место в турнирной таблице. Команда из Грозного с семью баллами идет на 10-й строчке в чемпионате России.

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде