Агент Рахмановича заявил, что игрок в ближайшее время продлит контракт с «Крыльями Советов»

Агент полузащитника «Крыльев Советов» Амара Рахмановича Срджан Еремич рассказал «СЭ», когда футболист присоединится к сборам самарской команды.

«Он в ближайшее время подпишет контракт с «Крыльями Советов» по схеме 1+1, стороны обо всем договорились. В ближайшее время Амар оформит визу и присоединится к команде на сборах в России. Если у него получится получить визу в среду, то в четверг игрок уже будет в Самаре», — сказал Еремич «СЭ».

Рахманович выступает за «Крылья» с сентября 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 миллион евро. Его действующий контракт с самарцами действует до конца сезона-2024/25.