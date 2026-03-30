Источник: «Фламенго» заинтересован в трансфере Луиса Энрике из «Зенита»

«Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает UOL.

По информации источника, петербуржцы просят за футболиста не менее 40 миллионов евро и готовы начать переговоры летом после чемпионата мира. Отмечается, что сам 25-летний бразилец предпочел бы продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Энрике перешел в «Зенит» в январе 2025 года из «Ботафого». В этом сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца декабряь 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

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