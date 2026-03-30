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30 марта, 12:55

Источник: «Фламенго» заинтересован в трансфере Луиса Энрике из «Зенита»

Сергей Ярошенко

«Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает UOL.

По информации источника, петербуржцы просят за футболиста не менее 40 миллионов евро и готовы начать переговоры летом после чемпионата мира. Отмечается, что сам 25-летний бразилец предпочел бы продолжить карьеру в европейском чемпионате.

Энрике перешел в «Зенит» в январе 2025 года из «Ботафого». В этом сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца декабряь 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.

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Луис Энрике (футболист)
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 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика - : -
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов - : -
25.07 16:15 Акрон – Зенит - : -
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 14:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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