Источник: «Фламенго» заинтересован в трансфере Луиса Энрике из «Зенита»
«Фламенго» заинтересован в трансфере нападающего «Зенита» Луиса Энрике, сообщает UOL.
По информации источника, петербуржцы просят за футболиста не менее 40 миллионов евро и готовы начать переговоры летом после чемпионата мира. Отмечается, что сам 25-летний бразилец предпочел бы продолжить карьеру в европейском чемпионате.
Энрике перешел в «Зенит» в январе 2025 года из «Ботафого». В этом сезоне на его счету 25 матчей во всех турнирах, в которых он отметился 2 голами и 3 результативными передачами. Контракт футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца декабряь 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 24 миллиона евро.
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2
|Краснодар
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|0
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|0-0
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3
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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9
|Ахмат
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Кр. Советов
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Родина
|0
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|0
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|0-0
|0
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16
|Факел
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|0
|0
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|0-0
|0
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30 тур
|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|- : -
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|- : -
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|- : -
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|14:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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