Амарал назвал лучших российских футболистов

Бывший спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал в разговоре с «СЭ» назвал трех лучших молодых российских футболистов.

— Для меня есть три игрока, которых я всегда отмечаю в качестве российских талантов: Батраков, Кисляк и Умяров.

— Что скажете насчет Сперцяна?

— Это фантастический футболист, который точно будет востребован на европейском рынке.

Португалец работал в «Спартаке» с января по ноябрь 2024 года.

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