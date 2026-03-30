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Кисляк рассказал, как «поймал звезду» в юном возрасте: «Смотрел на всех свысока»

Алина Савинова

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что во время выступления за молодежную команду «Чертаново» столкнулся со звездной болезнью.

Футболист перешел из академии «Чертаново» в структуру ЦСКА в 14-летнем возрасте.

«Правда ли, что во времена контракта с «Найком» поймал звезду? Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение», — приводит Sport24 слова Кисляка.

Полузащитник отметил, что в жизни лучше оставаться скромным, а на футбольном поле он не придерживается этого принципа.

За основную команду ЦСКА Кисляк выступает с января 2024 года. В сезоне-2025/26 20-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами.

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Источник: Sport24
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Матвей Кисляк
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
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Зенит

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ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

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Маркиньос

Спартак

 4
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Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
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Ахмат

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Рубин

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