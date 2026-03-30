Кисляк рассказал, как «поймал звезду» в юном возрасте: «Смотрел на всех свысока»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, что во время выступления за молодежную команду «Чертаново» столкнулся со звездной болезнью.

Футболист перешел из академии «Чертаново» в структуру ЦСКА в 14-летнем возрасте.

«Правда ли, что во времена контракта с «Найком» поймал звезду? Было еще в «Чертаново». Да, стал меньше думать о футболе, казалось, что я уже всего добился, смотрел на всех свысока. Только когда перешел в ЦСКА, начал осмыслять свое поведение», — приводит Sport24 слова Кисляка.

Полузащитник отметил, что в жизни лучше оставаться скромным, а на футбольном поле он не придерживается этого принципа.

За основную команду ЦСКА Кисляк выступает с января 2024 года. В сезоне-2025/26 20-летний футболист провел 33 матча во всех турнирах, отметившись 6 голами и 7 результативными передачами.

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