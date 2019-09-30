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Источник: Экс-тренер «Шальке» Тедеско будет учить русский язык

14:24
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Бывший тренер «Шальке» Доменико Тедеско намерен выучить русский язык, сообщают Вести.ру. 34-летний специалист собирается записаться на курсы ускоренного изучения. Помимо итальянского и немецкого Тедеско владеет английским языком и планирует выучить русский. По информации «СЭ», «Спартак» рассматривает кандидатуру немца после отставки Олега Кононова.

34-летний специалист возглавлял команду из Гельзенкирхена с июня 2017 года по март 2019-го, под его руководством она в сезона-2017/18 заняла второе место в бундеслиге.

Тедеско был уволен в марте после поражения со счетом 0:7 в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов от «Манчестер Сити».

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Дополнительная информация

https://www.vesti.ru/doc.html?id=3189778

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