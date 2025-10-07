Источник: экс-тренер «Алавеса» Гарсия — один из главных кандидатов на место Станковича в «Спартаке»
Испанец Луис Гарсия является одним из главных кандидатов на замену Деяну Станковичу в «Спартаке» в случае его увольнения с поста главного тренера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Отмечается, что кандидатуру 52-летнего Гарсии предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.
Ранее «СЭ» стало известно, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров в понедельник. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.
Гарсия ранее работал в «Алавесе», «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте», «Эльче» и других командах.
Источник: Чемпионат
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3
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|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
4
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
5
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
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|0
|0
|0-0
|0
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10
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Балтика
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
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16
|Акрон
|1
|0
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|1
|0-5
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|24.07
|20:00
|ЦСКА – Балтика
|2 : 1
|25.07
|14:00
|Динамо – Кр. Советов
|0 : 0
|25.07
|16:15
|Акрон – Зенит
|0 : 5
|25.07
|18:30
|Факел – Динамо Мх
|- : -
|25.07
|20:45
|Спартак – Родина
|- : -
|26.07
|17:00
|Локомотив – Ахмат
|- : -
|26.07
|19:30
|Оренбург – Ростов
|- : -
|26.07
|19:30
|Рубин – Краснодар
|- : -
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ЖК
|Г
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Александр Соболев
Зенит
|2
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Кирилл Глебов
ЦСКА
|1
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Джон Джон
Зенит
|1
|П
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Маркус Вендел
Зенит
|1
|
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Натан Гассама
Балтика
|1
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Максим Глушенков
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
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Вильмар Барриос
Зенит
|1
|0
|1
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|1
|0
|1
|
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Арсений Дмитриев
Акрон
|1
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|1
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