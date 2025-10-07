Источник: экс-тренер «Алавеса» Гарсия — один из главных кандидатов на место Станковича в «Спартаке»

Испанец Луис Гарсия является одним из главных кандидатов на замену Деяну Станковичу в «Спартаке» в случае его увольнения с поста главного тренера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что кандидатуру 52-летнего Гарсии предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Ранее «СЭ» стало известно, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров в понедельник. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.

Гарсия ранее работал в «Алавесе», «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте», «Эльче» и других командах.