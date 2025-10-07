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7 октября 2025, 17:45

Источник: экс-тренер «Алавеса» Гарсия — один из главных кандидатов на место Станковича в «Спартаке»

Алина Савинова

Испанец Луис Гарсия является одним из главных кандидатов на замену Деяну Станковичу в «Спартаке» в случае его увольнения с поста главного тренера, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что кандидатуру 52-летнего Гарсии предложил спортивный директор красно-белых Франсис Кахигао.

Ранее «СЭ» стало известно, что Станкович сохранил свой пост в «Спартаке» по итогам заседания совета директоров в понедельник. Он возглавляет московскую команду с 1 июля 2024 года. Контракт 47-летнего тренера с клубом рассчитан до 2027-го.

Гарсия ранее работал в «Алавесе», «Мальорке», «Аль-Шабабе», «Вильярреале», «Хетафе», «Леванте», «Эльче» и других командах.

Источник: Чемпионат
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 1 1 0 0 5-0 3
2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-1 3
3
 Кр. Советов 1 0 1 0 0-0 1
4
 Динамо 1 0 1 0 0-0 1
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
7
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
10
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
11
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
12
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
13
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Балтика 1 0 0 1 1-2 0
16
 Акрон 1 0 0 1 0-5 0
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24.07 20:00 ЦСКА – Балтика 2 : 1
25.07 14:00 Динамо – Кр. Советов 0 : 0
25.07 16:15 Акрон – Зенит 0 : 5
25.07 18:30 Факел – Динамо Мх - : -
25.07 20:45 Спартак – Родина - : -
26.07 17:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 19:30 Оренбург – Ростов - : -
26.07 19:30 Рубин – Краснодар - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

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 2
Кирилл Глебов
Кирилл Глебов

ЦСКА

 1
Джон Джон
Джон Джон

Зенит

 1
П
Маркус Вендел
Маркус Вендел

Зенит

 1
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 1
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 1
И К Ж
Вильмар Барриос
Вильмар Барриос

Зенит

 1 0 1
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Арсений Дмитриев
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