Собчак оценила выставку к 100-летию «Зенита»

Известная российская журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак побывала на выставке «Зенит — Петербург. 100 лет вместе», которая проходит в Санкт-Петербурге.

«Скажу честно, я вообще не фанат футбола, но случайно, когда была в Петербурге, оказалась на выставке «Зенит — Петербург. 100 лет вместе». И удивилась. Во-первых, удивило, что про футбол вообще кто-то способен рассказывать небанально — не про победы, кубки, футболистов и очки, а как про культурный феномен, — написала Собчак в своем Telegram-канале. — Во-вторых, зенитовская выставка — это не просто красивая картинка или исторический таймлайн, это своеобразная метафора любви петербуржцев к своему родному городу и клубу (подтверждаю, любить город мы умеем ярко, эмоционально и местами трогательно). Организаторам удалось сделать выставку не только про легендарную команду, но и про бесконечно любимый город и его жителей.

Особенный эффект присутствия получился за счет аудиогида, записанного при участии известных людей, связанных с Петербургом. Тут и Михаил Пиотровский, и Теодор Курентзис, и Михаил Боярский, и Татьяна Буланова, которая, например, рассказывает про непростое время для «Зенита» в 90-е и для Питера в целом и про то, как папа (мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах Анатолий Собчак. — Прим. «СЭ») переживал проигрыши любимой команды.

Я как-то даже заностальгировала и в очередной раз прониклась уважением к непростой истории родной Северной столицы. Ведь «Зенит» не просто команда, а неизменная часть культурного кода города».