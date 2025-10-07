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Собчак оценила выставку к 100-летию «Зенита»

Известная российская журналистка и медиаменеджер Ксения Собчак побывала на выставке «Зенит — Петербург. 100 лет вместе», которая проходит в Санкт-Петербурге.

«Скажу честно, я вообще не фанат футбола, но случайно, когда была в Петербурге, оказалась на выставке «Зенит — Петербург. 100 лет вместе». И удивилась. Во-первых, удивило, что про футбол вообще кто-то способен рассказывать небанально — не про победы, кубки, футболистов и очки, а как про культурный феномен, — написала Собчак в своем Telegram-канале. — Во-вторых, зенитовская выставка — это не просто красивая картинка или исторический таймлайн, это своеобразная метафора любви петербуржцев к своему родному городу и клубу (подтверждаю, любить город мы умеем ярко, эмоционально и местами трогательно). Организаторам удалось сделать выставку не только про легендарную команду, но и про бесконечно любимый город и его жителей.

Особенный эффект присутствия получился за счет аудиогида, записанного при участии известных людей, связанных с Петербургом. Тут и Михаил Пиотровский, и Теодор Курентзис, и Михаил Боярский, и Татьяна Буланова, которая, например, рассказывает про непростое время для «Зенита» в 90-е и для Питера в целом и про то, как папа (мэр Санкт-Петербурга в 1991-1996 годах Анатолий Собчак. — Прим. «СЭ») переживал проигрыши любимой команды.

Я как-то даже заностальгировала и в очередной раз прониклась уважением к непростой истории родной Северной столицы. Ведь «Зенит» не просто команда, а неизменная часть культурного кода города».

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ФК Зенит
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«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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«Краснодар» — «Балтика»: РПЛ, 12-й тур, видеообзор матча
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 12 9 0 3 27-13 27
2
 Динамо 12 8 1 3 19-12 25
3
 ЦСКА 12 7 4 1 21-12 25
4
 Спартак 12 7 2 3 21-10 23
5
 Краснодар 12 6 5 1 20-14 23
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Ростов 12 4 3 5 13-17 15
8
 Крылья Советов 12 3 6 3 17-17 15
9
 Балтика 12 3 5 4 15-13 14
10
 Динамо Мх 12 4 1 7 16-23 13
11
 Акрон 12 2 6 4 15-21 12
12
 Рубин 12 2 6 4 12-18 12
13
 Локомотив 12 2 5 5 16-16 11
14
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
15
 Родина 12 2 3 7 13-27 9
16
 Факел 12 1 3 8 8-20 6
Результаты / календарь
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30 тур
31.10 15:15 Рубин – Факел - : -
31.10 17:30 Динамо – Ахмат - : -
31.10 19:45 Родина – Краснодар - : -
1.11 13:00 Оренбург – ЦСКА - : -
1.11 15:15 Динамо Мх – Ростов - : -
1.11 17:30 Балтика – Акрон - : -
1.11 19:45 Локомотив – Спартак - : -
2.11 18:00 Крылья Советов – Зенит - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 10
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 8
Иван Обляков
Иван Обляков

ЦСКА

 7
П
Педро
Педро

Зенит

 6
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
Георгий Мелкадзе
Георгий Мелкадзе

Ахмат

 10 1 3
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 11 1 2
Матеус Рейс
Матеус Рейс

ЦСКА

 4 1 1
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