В ЦСКА объяснили, почему клуб не обратился в ЭСК после матча со «Спартаком»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в разговоре с «СЭ» прокомментировал решение клуба не обращаться с ЭСК РФС после матча 11-го тура РПЛ против «Спартака» (3:2).

«Мы видели эти эпизоды, но нет желания и смысла на них останавливаться и включать сейчас в повестку. Поэтому обращения в ЭСК по эпизодам с неудалением Антона Заболотного за наступ на Алеррандро (на 90-й минута встречи. — Прим. «СЭ»), а также с неудалением Джику из-за непоказанной второй желтой не будет. Хотя, конечно, эпизоды достаточно очевидны, на наш взгляд, по трактовке. Но надо понимать, что дерби отсудить так, чтобы обе команды были довольны, невозможно даже в теории. И, вспоминая многие другие наши противостояния за последние годы и продолжительные скандалы и споры после, можно только констатировать, что в воскресенье арбитры точно справились», — сказал Брейдо «СЭ».

После 11 туров «Спартак» с 18 очками занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является ЦСКА с 24 баллами.