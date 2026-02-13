Источник: 17 стран не против возвращения российских клубов в еврокубки

12 февраля в Брюсселе прошел 50-й конгресс УЕФА, на котором обсуждался вопрос возвращения российских клубов на международные турниры.

Как сообщает Sport24, за допуск российских футболистов выступают Болгария, Сербия, Босния и Герцеговина, Греция, Венгрия, Казахстан.

В выжидательной позиции находятся Норвегия, Финляндия, Швеция, Португалия, Испания, Италия, Швейцария, Словакия, Словения, Чехия, Хорватия.

ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от турниров под своей эгидой в феврале 2022 года из-за ситуации на Украине. В декабре 2025-го глава РФС Александр Дюков заявил, что ожидает допуска российских команд к международным соревнованиям в 2026 году.