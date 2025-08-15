Футбол
15 августа, 10:55

Бакаев: «Аренда в «Аль-Вахде»? Один из тренеров не наигрывал в старт, хотел подтянуть футболистов из Африки»

Руслан Минаев

Полузащитник «Локомотива» Зелимхан Бакаев вспомнил об аренде в «Аль-Вахду». Хавбек перешел в эмиратский клуб на правах аренды из «Зенита» осенью 2023-го.

— Всего за сезон в «Аль-Вахде» у меня было три разных тренера, — цитирует Бакаева Sport24. — Причем первый — Питсо Мосимейн из ЮАР — был мне явно не рад.

— Ты это прямо чувствовал?

— Он хотел подтянуть своих футболистов из Африки, а привезли меня. Вижу: не наигрывает в старт. Говорит: «Тебе нужен месяц, чтобы адаптироваться». Адаптация действительно была нужна, но не такая же долгая! А какая была нужна? Дней 10-15. Я ехал в Эмираты после сборов «Зенита» — думал, что в хорошей форме.

Бакаев провел за «Аль-Вахду» 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передач.

Источник: Sport24
Зелимхан Бакаев
ФК Аль-Вахда
    • Источник: ЦСКА предложил 12 миллионов за форварда «Фиорентины» Бельтрана, им интересуется «Спартак»

    «Спартак» — самый популярный футбольный клуб России
