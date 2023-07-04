Источник: «Локомотив» отправил Педриньо в аренду в «Америка Минейро»
Бразильский форвард «Локомотива» Педро Габриэль (Педриньо) продолжит карьеру в «Америке Минейро», сообщает журналист Фабио Алейшо.
По данным источника, московский клуб договорился об аренде 23-летнего игрока до конца 2023 года с возможностью продления до 2024 года.
Нападающий перешел в «Локомотив» в сентябре 2022 года из «РБ Брагантино», подписав контракт на четыре года. Всего на счету бразильца 9 матчей в составе железнодорожников, в которых он отметился 4 голами и 1 результативной передачей.
С января 2023 года футболист выступал за «Сан-Паулу» на правах аренды из «Локомотива», однако бразильский клуб расторг контракт с Педриньо из-за обвинения игрока в домашнем насилии.
Источник: https://t.me/donaleixo/86
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