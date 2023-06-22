Гинер заявил о возвращении Марио Фернандеса в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер ответил на вопрос о возможном возвращении защитника Марио Фернандеса.

— Марио возвращается?

— Да.

Фернандес выступал за ЦСКА с 2012 по 2022 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России и обладателем Кубка страны.

В мае прошлого года Фернандес приостановил карьеру. В декабре он на правах аренды перешел в «Интернасьонал». Соглашение было рассчитано до конца этого года, но 32-летний защитник досрочно расторг его в апреле.