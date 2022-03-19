Четыре банка претендуют на возможность стать титульным спонсором РПЛ

Сбербанк, ВТБ и Совкомбанк рассматривают возможность участия в тендере за право стать титульным партнером Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу, информирует РБК со ссылкой на ситочники в лиге.

На сегодняшний день конкретное предложение поступило от Совкомбанка. Он может предложить порядка 1,2 млрд руб за каждый год сотрудничества. В самом банке эту информацию пока не комментируют.

Как отмечается, предложения Сбербанк и ВТБ пока не оформлены, но контакты были и они также рассматривают возможность сотрудничества с РПЛ. В пресс-службе Сбербанка отказался от комментариев, в ВТБ на запрос «РБК Спорт» не ответили.

Сейчас титульным спонсором РПЛ является «Тинькофф», который платит в год РПЛ около 330 миллионов рублей. У «Тинькофф» перед тендером будет право первого предложения по пролонгации сотрудничества.