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«Руководство «Динамо» все знает». Агент — о будущем Шиманьски

Агент Шиманьски ответил на вопрос о будущем полузащитника «Динамо»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Агент Мариуш Пекарский, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока.
«Руководство «Динамо» все знает. Все подробности спрашивайте у них», — сказал Пекарский «СЭ».

Ранее, 18 марта, агент Мариуш Пекарский, представляющий интересы игрока сообщил, что игрок может покинуть клуб к 7 апреля.

Как стало известно «СЭ», на «Динамо» пока не выходили клубы, заинтересованные в переходе 22-летнего полузащитника.

Шиманьски выступает в московском клубе с мая 2019 года. За это время он провел 64 матча, в которых отличился 6 раз.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Нижний Новгород
Спартак

П2

24%

1.74

Обе забьют - да

19%

2.02

ТБ 1.5

15%

1.33
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Рубин

П1

21%

1.39

Ф1 (-1.0)

16%

1.63

П1 и ТМ 4.5 - Да

13%

1.59
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо
Ростов

П1

23%

1.41

ТБ 2.5

18%

1.87

Обе забьют - нет

12%

1.73
Себастьян Шиманьски
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
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«Динамо» пока не получало предложений о покупке Шиманьски, но готово их рассмотреть
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 13 6 2 50-23 45
2
 Динамо 21 13 3 5 40-23 42
3
 ЦСКА 21 12 3 6 26-17 39
4
 Сочи 21 12 2 7 33-21 38
5
 Краснодар 20 10 5 5 33-20 35
6
 Ахмат 21 10 1 10 27-27 31
7
 Локомотив 20 8 7 5 28-23 31
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 25-21 29
9
 Спартак 21 7 5 9 23-30 26
10
 Рубин 21 7 4 10 28-33 25
11
 Н. Новгород 21 6 5 10 19-31 23
12
 Ростов 20 5 6 9 32-37 21
13
 Арсенал 21 5 5 11 24-43 20
14
 Урал 21 4 8 9 13-21 20
15
 Уфа 21 3 8 10 18-30 17
16
 Химки 21 2 9 10 18-37 15
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 1 : 0
26.02 14:00
Химки – Динамо
 0 : 3
26.02 16:30
Сочи – Арсенал
 2 : 0
26.02 19:00
Спартак – ЦСКА
 0 : 2
27.02 19:00
Ахмат – Уфа
 2 : 1
28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
4.05 19:00
Краснодар – Локомотив
 - : -
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Гамид Агаларов

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 10
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

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Реми Кабелла

Краснодар

 6
Себастьян Шиманьски

Себастьян Шиманьски

Динамо

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Артем Дзюба

Артем Дзюба

Зенит

 6
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Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Краснодар

 15 1 0
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