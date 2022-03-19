Агент Шиманьски ответил на вопрос о будущем полузащитника «Динамо»

Агент Мариуш Пекарский, представляющий интересы полузащитника «Динамо» Себастьяна Шиманьского в разговоре с корреспондентом «СЭ» ответил на вопрос о возможном уходе игрока.

«Руководство «Динамо» все знает. Все подробности спрашивайте у них», — сказал Пекарский «СЭ».

Ранее, 18 марта, агент Мариуш Пекарский, представляющий интересы игрока сообщил, что игрок может покинуть клуб к 7 апреля.

Как стало известно «СЭ», на «Динамо» пока не выходили клубы, заинтересованные в переходе 22-летнего полузащитника.

Шиманьски выступает в московском клубе с мая 2019 года. За это время он провел 64 матча, в которых отличился 6 раз.